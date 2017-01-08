Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 09:27

Başkan Kayda, karlı günde mahalleri ziyaret etti

Başkan Kayda, karlı günde mahalleri ziyaret etti

08 Ocak 2017 09:27

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm yurtta olduğu gibi Salihli’de de etkili olan kar yağışının ardından Mersinli, Akören, Kızılavlu ve Kanevli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Kayda’nın gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettın Çelik ve Belediye personeli katıldı.
İlk ziyareti Mersinli Mahallesine gerçekleştiren Başkan Kayda, Mersinli Mahalle Sorumlusu Serkan Koçman’ın kayınbabası Durmuş Kargın’ın cenaze namazına katıldı. Başkan Kayda, aileye baş sağlığı ve sabırlar diledi.
Buradan Akören Mahallesine giden Başkan Kayda, mahalle muhtarı Hasan Belen ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek çay içti. Muhtar Belen ile mahalle sakinlerine Salihli Belediyesi tarafından mahallede yapılan çalışmaları anlatan Başkan Kayda, tüm mahallelere bütün belediye hizmetlerinin götürüleceğini söyledi. Kızılavlu Mahallesinde Muhtar Emin Gülyüz ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kayda, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Kayda’nın kar mesaisindeki son durağı ise Kızılavlu Mahallesi oldu. Muhtar Yusuf Topal ile mahalle sakinlerinin karşıladığı Başkan Kayda, belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini belirten vatandaşlara teşekkür ederek, "Salihli Belediyesi olarak her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Muhtarlarımızla birlikte sizlere en iyi hizmeti verebilmek için hiç durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    8°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç