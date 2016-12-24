Başkan Kayda, mahallenin taleplerini dinledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Güneş Mahallesine giderek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından UKOME kararıyla belirlenen yeni güzergahlar nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin çözümü noktasında Belediye Başkanı Kayda’dan yardım talebinde bulundu.

Konuyla ilgili vatandaşların şikayetlerini dinleyen Başkan Kayda, “Büyükşehir yasasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Salihli’deki şehir içi toplu ulaşım araçları modernleşti ve yeni güzergahlar belirlendi. Güneş Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile görüşerek konuyu en kısa zamanda çözüme kavuşturacağım” dedi. Başkan Kayda’nın Güneş Mahallesine yaptığı ziyarete, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, S.S.24 Nolu Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal ve Yönetimi ile Büyükşehir Belediyesi Salihli Ulaşım Sorumlusu Nuri Kemaneci eşlik etti.

Muhtar Ali Yörükoğlu ile mahalle sakinleri, Güneş Mahallesine gelerek kendilerini dinleyen Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.