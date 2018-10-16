Başkan Kayda, mesaiye işçilerle kahvaltı yaparak başladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye birimlerine ait şantiye ziyaretleri kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde işçilerle kahvaltıda buluştu. Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler şantiyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, mesaiye hazırlanan işçilere kahvaltı ikramında bulundu. Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile şantiye ziyaretini gerçekleştiren Başkan Zeki Kayda, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesaiye hazırlanan işçilerle tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Belediyemiz bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Salihli'ye ve 102 mahallemize hep birlikte hizmet ediyoruz" dedi.