Başkan Kayda, milli judocuları ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Genç Bayan Judo Milli Takımı antrenör ve sporcularını makamında ağırladı

Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupası hazırlık kampı için Salihli’ye gelen milli judocular, Milli Takımlardan sorumlu Teknik Direktör Haldun Efemgil ve antrenörler Oktay Ayaz, Mustafa Kalaycı ve Duygu Arslan ile birlikte Başkan Zeki Kayda’yı ziyaret ederek kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bulgaristan’da yapılacak Balkan Şampiyonasına yoğun bir şekilde Salihli’de hazırlandıklarını dile getiren milli judocular, Başkan Kayda’ya madalya sözü verdi. Salihli Belediyesporlu Sevgi Gezer’in de yer aldığı Genç Bayan Judo Milli Takımında, Türkiye’nin farklı kulüplerinden 16 sporcu bulunuyor.

Genç Bayan Judo Milli Takımının sürpriz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, Salihli Belediyesporlu judocuların da turnuvalarda büyük başarılara imza atarak milli takıma yükseldiklerini söyledi. Başkan Kayda, Milli Takımlardan sorumlu Teknik Direktör Haldun Efemgil ile antrenörler Oktay Ayaz, Mustafa Kalaycı ve Duygu Arslan’a teşekkür ederek Genç Bayan Judo Milli Takımı sporcularına Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupası müsabakalarında başarılar diledi. Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer de eşlik etti.