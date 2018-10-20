Başkan Kayda muhtarları yemekte ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 102 mahalle muhtarını Bizim Ev Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte ağırladı. Programda konuşan Zeki Kayda, “Böyle anlamlı bir günde sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Salihli'ye hizmet yolunda sizlerle birlikte çalışıyoruz. İlk günden itibaren 102 mahallemize tüm belediye hizmetlerini götürdük ve götürmeye devam ediyoruz. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor ve sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Görev yaptığı 4,5 yıllık süre içerisinde Salihli ile mahallelere kazandırılan yatırımlar ve hizmetlerle ilgili muhtarlara bilgi veren Başkan Kayda, 2019 yılında yapılacak olan projeleri açıkladı. Başkan Kayda, Salihli'ye hak ettiği değeri kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhtarların gününü kutlayan Kaymakam Levent Kılıç ise, “19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bizleri buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Kayda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Levent Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Alşen, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler, mahalle sorumluları ve muhtarlar katıldı.