Başkan Kayda, Oraklar heyetini ağırladı

Geçtiğimiz günlerde Salihli Belediyesi’nin desteği ile Oraklar Mahallesi’nde Osmanlı Hıdırellez Şenliği düzenlenmişti. Mahalle Muhtarı Uslu, hem verdiği destekten dolayı, hem de şenlikte kendilerini yalnız bırakmayarak onurlandırdığı için Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, ziyaretlerinden dolayı Mahalle Muhtarı Uslu’ya ve şenlikte sahne alan Fatoş Kadıoğlu’na teşekkür ederek “Atalarımızdan bizlere miras kalan yörük kültürünü yaşatmak için gerçekleştirilen şenlikte yer almaktan mutluluk duydum. Şenlikte üstün performansından dolayı Yörük Kızı Fatoş Kadıoğlu’nu tebrik ediyorum. İnşallah seneye yine hep birlikte kültürümüzü yaşar, yaşatırız” dedi.