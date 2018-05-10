Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 17:28

Başkan Kayda, Oraklar heyetini ağırladı

Manisa’nın Salihli ilçesi Oraklar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uslu, Şenlik Komitesi Başkanı Halis Arslan ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Kayda, Oraklar heyetini ağırladı

10 Mayıs 2018 17:28


Geçtiğimiz günlerde Salihli Belediyesi’nin desteği ile Oraklar Mahallesi’nde Osmanlı Hıdırellez Şenliği düzenlenmişti. Mahalle Muhtarı Uslu, hem verdiği destekten dolayı, hem de şenlikte kendilerini yalnız bırakmayarak onurlandırdığı için Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, ziyaretlerinden dolayı Mahalle Muhtarı Uslu’ya ve şenlikte sahne alan Fatoş Kadıoğlu’na teşekkür ederek “Atalarımızdan bizlere miras kalan yörük kültürünü yaşatmak için gerçekleştirilen şenlikte yer almaktan mutluluk duydum. Şenlikte üstün performansından dolayı Yörük Kızı Fatoş Kadıoğlu’nu tebrik ediyorum. İnşallah seneye yine hep birlikte kültürümüzü yaşar, yaşatırız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç