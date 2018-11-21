Başkan Kayda, OSB atıksu arıtma tesisini inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kapasitesi arttırılan Atıksu Arıtma Tesisinin enerji verimliliği projesini yerinde inceledi.

Doğalgazın Salihli'ye gelmesinin kesinleşmesiyle birlikte Salihli OSB 2. Etap'ta firmaların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Kayda, “Hali hazırda, OSB 2. etapta 98 adet sanayi parselinin 72 adedini 23 firmaya tahsis ederek yüzde 73 oranına geldik. Yer tahsisi yaptığımız iki firmanın inşaat çalışmaları başladı. Norm Holding'e bağlı olan bu iki firma hızla yükselerek üretim yapmaya başlayacak. Tahsisi yapılan diğer firmaların yapılacak olan fabrikaları şu an proje aşamasında. Özellikle gençlerimiz için işsizlik sona erecek. Salihli'ye hayırlı olsun” dedi.