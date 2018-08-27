Başkan Kayda partisinin hiç oy alamadığı mahalleyi ziyaret etti

Dönem Milletvekili seçimlerinde partisi Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) hiç oy çıkmayan 87 seçmenli Bağcılar Mahallesini de ziyaret etti.

Salihli’nin MHP’li Belediye Başkanı Zeki Kayda hem çalışmalarda hem de ziyaretlerde ayrım yapmadan mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kayda ziyaretleri kapsamında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde partisine hiç oy çıkmayan 87 seçmenli Bağcılar Mahallesini de ziyaret etti. Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer’in de yer aldığı ziyarette Başkan Kayda, Mahalle Muhtarı Ali Çakaloğlu ile sohbet ederek mahallenin sıkıntılarını dinledi.

27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Bağcılar Mahallesi’nden MHP’ye hiç oy çıkmazken, AK Parti’ye 7, Halkların Demokratik Partisine 1, CHP’ye 73, İyi Parti’ye ise 6 oy çıkmıştı.

Belediye Başkan Kayda mahalle ziyaretleri kapsamında ayrıca Kordon Mahallesini ziyaret edip, vatandaşlarla tek tek sohbet edip mahalle muhtarı Hüseyin Yılmaz’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeşilkavak Mahallesini de ziyaret ederek üzüm kesen mahalle sakinlerine kolaylıklar diledi. Üzüm sergisinde çalışan mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Kayda, "Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum. Ürününüz bol ve bereketli olsun" dedi.