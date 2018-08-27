Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Belediye personelinin Kurban Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Zeki Kayda, "Değerli mesai arkadaşlarım, sizlerle birlikte yaklaşık 4 yılı aşkın süredir birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Karşılıklı saygı ve sevgi içinde Salihli’ye hizmet ediyoruz. Salihli’ye bir çok proje kazandırdık ve bunları sizinle birlikte yaptık. Hepinize bu güzel yol arkadaşlığı için teşekkür ediyor, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Ailenizle sevdiklerinizle sizlere uzun ömürler diliyorum" dedi.

Salihli Belediye’sinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, belediye daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.