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08 Mayıs 2018 11:27

Başkan Kayda, prestij çalışmalarını inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından Atatürk Caddesinde yapımı devam eden prestij cadde düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kayda, prestij çalışmalarını inceledi

08 Mayıs 2018 11:27


Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte prestij caddesinde incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediye işbirliğinde Şüheda Caddesinde sürdürülen prestij çalışmalarını da inceleyen Başkan Kayda, Sarıpınar Mahallesinde devam eden yol düzenleme çalışmalarını da yerinde inceledi.



“Salihli’yi çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz”


Yapılan tüm çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak şehrin modern bir görünüm kazanacağını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli’mizi alt ve üst yapısıyla pırıl pırıl, çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. Prestij caddeleri denilen Avar, Şüheda ve Atatürk Caddelerimizde üst yapının tamamlanmasıyla aydınlatma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları başlayacak. Salihli halkına çalışmalar sırasında gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Her şey Salihlimiz için” şeklinde konuştu.




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