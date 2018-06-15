Başkan Kayda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

gününde Salihli protokol üyeleri ve vatandaşlarla belediye binasında bayramlaştı.

Belediye Başkanı Zeki Kayda ev sahipliğinde Salihli Belediyesi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Hüseyin Çelik, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Belediye Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve Yönetimi, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, belediye daire müdürleri, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği Yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılan herkesin Ramazan Bayramını tek tek kutlayan Başkan Zeki Kayda, protokol üyeleri ile birlikte şehitlerimizin baba ocaklarını da ziyaret ederek şehit ailelerinin mübarek Ramazan Bayramını tebrik etti.