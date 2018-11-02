Başkan Kayda: “Salihli ekonomisi canlanacak”

Dün sebze-meyve satan esnaf için yapılan kura çekimi bugün de bakkal ve tuhafiye esnafı için gerçekleştirildi. Kura çekiminde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli ekonomisi canlanacak” dedi.

Salihli Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen toplantıda pazaryeri esnafları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Zeki Kayda, toplam 17 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan yeni pazaryerinde esnafların ve vatandaşların daha rahat bir alışveriş ortamına kavuşacaklarını söyledi.

Uzun yıllara dayanan geçmişi ile Çarşamba Pazarının hem Salihli'ye hem de çevre ilçelere hizmet verdiğini anlatan Başkan Kayda, “Başlattığımız çalışmalar ve dev yatırımlarla Salihli'nin geleceğine imza attık. Doğalgaz alt yapı çalışmalarının dört koldan devam ettiği ilçemiz ve Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcıların gözdesi oldu. Türkiye'nin önde gelen holding ve firmaları ilçemize büyük fabrikalar kuruyor. Böylelikle hem ilçe ekonomisi canlanacak hem de işsizlik önlenecek. Yeni pazaryeri de bu anlamda tüm esnaflarımıza ekonomik katkı sağlayacaktır. Yeni pazaryerimiz, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.