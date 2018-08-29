Başkan Kayda: “Salihli kabuğunu kırdı”

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda "Sizlerle birlikte Salihli’ye hizmet yolunda büyük sarf ettik" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Kayda, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belde sorumlularına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Göreve başladığı günden itibaren vatandaşlara verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ifade eden Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçemize büyük yatırımlar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bunun onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Salihli kabuğunu kırdı, kimse önünde duramaz artık. Salihli şu 4,5 yıldaki ivmeyi hiçbir dönemde kazanmadı. Buradaki emek başarı hepimizin. Görevimizi layıkıyla yapmanın huzuru içerisindeyiz” diye konuştu.

Toplantıya Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren ile daire müdürleri, belde sorumluları katıldı.