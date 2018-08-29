Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 10:06

Başkan Kayda: “Salihli kabuğunu kırdı”

Olağan müdürler toplantısında belediye daire müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kazandırdıkları hizmetlerle Salihli’nin kabuğunu kırdığını söyledi.

Başkan Kayda: “Salihli kabuğunu kırdı”

29 Ağustos 2018 10:06


Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda "Sizlerle birlikte Salihli’ye hizmet yolunda büyük sarf ettik" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Kayda, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belde sorumlularına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Göreve başladığı günden itibaren vatandaşlara verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ifade eden Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçemize büyük yatırımlar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bunun onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Salihli kabuğunu kırdı, kimse önünde duramaz artık. Salihli şu 4,5 yıldaki ivmeyi hiçbir dönemde kazanmadı. Buradaki emek başarı hepimizin. Görevimizi layıkıyla yapmanın huzuru içerisindeyiz” diye konuştu.


Toplantıya Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren ile daire müdürleri, belde sorumluları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç