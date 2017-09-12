Başkan Kayda, şehit ailesini ağırladı

Nezaket ziyaretlerinden dolayı Şehit J. Komando Er Tarık Daşar’ın anne ve babasına teşekkür eden Başkan Zeki Kayda, “ Bugün kendi vatanımızda hür ve özgür bir şekilde geziyorsak kahraman şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olacağız. Şehitlik mertebesine ulaşmış tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

Ziyarette Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik de yer aldı.