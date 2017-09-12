Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 15:11

Başkan Kayda, şehit ailesini ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Erzurum’un Şenkaya ilçesinde 1 Mart 1994 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Tarık Daşar’ın babası Kemal Daşar ve annesi Asiye Daşar’ı makamında ağırladı.

Başkan Kayda, şehit ailesini ağırladı

12 Eylül 2017 15:11


Nezaket ziyaretlerinden dolayı Şehit J. Komando Er Tarık Daşar’ın anne ve babasına teşekkür eden Başkan Zeki Kayda, “ Bugün kendi vatanımızda hür ve özgür bir şekilde geziyorsak kahraman şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olacağız. Şehitlik mertebesine ulaşmış tüm kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.


Ziyarette Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik de yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç