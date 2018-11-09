Başkan Kayda: “Söz verdik fakülteyi yaptık, sıra üniversitede”

Eğitimci bir belediye başkanı olarak Salihli'ye bir fakülte kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Kayda, eğitime ve eğitim kurumlarına olan desteklerinin süreceğini belirterek, “Söz verdik fakülteyi yaptık, sıra üniversitede” dedi.

MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Salihli Meslek Yüksekokulu Müdürü İlkay Dilber tarafından karşılanan Başkan Kayda, 2017 yılında eğitim ve öğretime başlayan ve bu yılda maliye, işletme ve iktisat bölümlerinde 162 öğrencinin eğitim gördüğü fakülte binasını gezerek bilgi aldı. MCBÜ ve Salihli Belediyesi arasında yapılan protokolle fakülte binasının 5,4 milyon liraya tamamlandığını belirten Başkan Kayda, dönemin Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu ile Rektör Kemal Çelebi'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Bu hizmeti yapmaktan dolayı gururluyuz”

Salihli'nin tarımı ve sanayisi ile birlikte aynı zamanda bir eğitim şehri olması noktasında kararlı olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, “Eğitim söz konusu olunca üzerime düşen ne varsa hiç düşünmeden yerine getirdim. Salihli halkının yardımlarıyla başlayan ancak yarım kalan fakülte binasını tamamlayıp eğitimin hizmetine sunduk. Fakültenin eksik olan çevre düzenlemeleri de belediyemiz tarafından tamamlandı. Bu kuruma desteğimiz hiç bitmeyecek ve her türlü bakım ve onarımını üstlenmiş olduk. Salihli'mizin eğitim şehri olma noktasında bundan sonra Beş Eylül Yerleşkesinin Beş Eylül Üniversitesine doğru dönüşmesi konusunda belediyeye düşecek olan görevleri yapmaya her zaman hazırız. Bu hizmeti yapmaktan dolayı gururluyuz ve bu hizmetin yapılmasında ve fakültemizin açılmasında bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Eğitim yuvaları bizim için çok önemli çünkü eğitim yuvaları çağdaşlaşmanın merkezidir. Eğitimci bir belediye başkanı olarak ve eğitimden gelen birisi olarak bu hassasiyetimiz devam edecektir. Salihli'mize ve Türk gençliğine hayırlı olsun” diye konuştu.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Salihli MYO Müdür Yardımcısı Lale Demirlioğlu ve Genel Sekreter Ergün Kaya da eşlik etti.