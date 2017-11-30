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30 Kasım 2017 14:14

Başkan Kayda “Spora desteğimiz sürecek”

Salihli’nin köklü kulüplerinden Kurtuluş Spor Kulübü Başkanı Veli Aysu ve yönetimini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda “Spora desteğimiz sürecek” dedi.

Başkan Kayda “Spora desteğimiz sürecek”

30 Kasım 2017 14:14


Kurtuluş Spor Kulübü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir ile kulüp yöneticileri ve futbolcuların yer aldığı ziyarette Kulüp Başkanı Aysu, Amatör Spor Kulüpleri ile Kurtuluş Spor’a verdiği desteklerden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, Kurtuluş Spor Kulübü Başkanı Aysu ve beraberindekilere teşekkür ederek, belediye olarak spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi.




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