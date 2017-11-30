Başkan Kayda “Spora desteğimiz sürecek”

Kurtuluş Spor Kulübü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir ile kulüp yöneticileri ve futbolcuların yer aldığı ziyarette Kulüp Başkanı Aysu, Amatör Spor Kulüpleri ile Kurtuluş Spor’a verdiği desteklerden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, Kurtuluş Spor Kulübü Başkanı Aysu ve beraberindekilere teşekkür ederek, belediye olarak spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi.