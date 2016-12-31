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31 Aralık 2016 16:41

Başkan Kayda, temizlik işçilerinin yeni yılını kutladı

Başkan Kayda, temizlik işçilerinin yeni yılını kutladı

31 Aralık 2016 16:41

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2016 yılının son mesai gününde çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde yılın son mesai gününde bir araya gelen Başkan Kayda, Salihli Belediyesi’nin çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu belirtti. Yeni yılın herkes için güzel geçmesi temennisinde bulunan Başkan Kayda, “Birliğimiz bozulmasın. Hepinize sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Salihlimizi ve 102 mahallemizi güzelleştirmek için emek harcayan tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



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