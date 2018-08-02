Başkan Kayda, Türkiye şampiyonunu ağırladı

Ziyarette Sert, sevincini Başkan Kayda ile paylaştı.

Haziran ayında İzmir’de gerçekleştirilen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda 16-21 yaş kategorisinde şampiyon olan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Özgür Sert, Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, 1922 Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Özkan ile yöneticiler Halil Topçu, Mehmet Ova, Cengiz Yılmaz, Hüseyin Kurt, Selma Yılmaz ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Ziyarette Sert, başarı hikayesini Başkan Kayda’ya anlattı.

Bu başarının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Kayda, Özel Sporcu Özgür Sert’i tebrik ederek, yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.