Başkan Kayda vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Başkan Kayda Güneş Mahallesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşları tek tek selamlayarak sorunlarını dinledi. İftar programının ardından gerçekleştirilen etkinliklerle mahalle sakinlerine geleneksel Ramazan kültürü yaşatıldı. İftarda konuşan Başkan Kayda, “Sizlerle birlikte bu mübarek günde sizlerle birlikte iftarı yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Sizlerin bize verdiği görev ile 4 yıldır Salihlimize hizmet ediyoruz. Sabahtan akşama kadar şehrimiz için koşturuyoruz. Önümüzde çok kısa bir süre sonra Ramazan Bayramımız var. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Etkinliğe Başkan Kayda’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, belediye daire müdürleri, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.