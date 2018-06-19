Başkan Kayda ve MHP’li Akçay muhtarlarla buluştu

Mahalle muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zeki Kayda, kahvaltıya katılan başta MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay olmak üzere tüm muhtarlara teşekkür etti. 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde verdiği tüm sözleri yerine getirmenin onurunu yaşadığını ifade eden Başkan Kayda, “Büyükşehir yasasıyla hizmet ağı bin 307 kilometrekareye yükselen Salihli’mize yol arkadaşlarım olan muhtarlarım ile birlikte hizmet ediyoruz. Özellikle köyden mahalleye dönüşen kırsal yerlere 1 milyon metrekare parke taş döşedik ve bize maliyeti 25 milyon lira. 4 yıllık görev süresinde hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte Salihli’mize dev projeler kazandırdık. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in liderliğinde üretken belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Salihli’de muhtarlar ile bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Akçay da yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. 24 Haziran genel seçimleri öncesinde Salihli’yi ziyaret eden MHP Grup Başkanvekili Akçay, ülke gündemini değerlendirdiği konuşmasında, muhtarlardan destek istedi.

Başkan Kayda’nın ev sahipliğinde bir kafede düzenlenen toplantıya, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk, MHP Manisa Milletvekili adayı Hüseyin Şahin Erturun ve muhtarlar katıldı.