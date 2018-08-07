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07 Ağustos 2018 14:45

Başkan Kayda’dan Bahçeli’ye ziyaret

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Başkan Kayda’dan Bahçeli’ye ziyaret

07 Ağustos 2018 14:45


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek, Salihli Belediyesi’nin ilçede yürüttüğü proje ve hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek istişarede bulunan Başkan Kayda, ayrıca MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı da makamlarında ziyaret etti.


Ziyaretleri nedeniyle Başkan Kayda’ya teşekkür eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salihlilere selamlarını iletti.




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