Başkan Kayda’dan başarılı judoculara hediye

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda 535 erkek ve 222 kız olmak üzere toplam 757 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda Aysun Ağdeve 36 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, 32 kilogramda Nehir Ekşi, 40 kilogramda Ceren Yılmaz ve 46 kilogramda İbrahim Behlül Kocapınar 3’üncü olurken, 40 kilogramda ise Sudenaz Akgün Türkiye 7’ncisi oldu.

Antrenörler Namet Gülmez ve Özlem Ayaz ile birlikte başarılı judocular kazandıkları madalyaları Başkan Kayda’ya götürdü. Başkan Kayda’da Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda Salihli’yi başarılı şekilde temsil eden judocuları, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Judocuları tebrik eden Başkan Kayda, “Salihli Belediyespor’un alt yapısında yetiştirdiğimiz öğrencilerin karşımıza aldığı derecelerle çıkması bizlere gurur ve mutluluk veriyor. Gençlerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” dedi. Başkan Kayda, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında birinci olup, Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Aysun Ağdeve’ye başarılar diledi.