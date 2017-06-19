Başkan Kayda’dan gazetecilere iftar yemeği

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa’da görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) bölge muhabirlerini iftar programında buluşturdu. Gazeteciler, ezanın okunmasıyla hep beraber oruçlarını açtı. İftar programında konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İHA muhabirlerini Salihli’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kayda, ”Gazetecilik zor bir meslek. Günün her anında zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın haberlere koşturuyorsunuz. Bizler de İHA’nın haberlerini yakından takip ediyoruz. Yaşanan olaylarda vatandaşları en iyi şekilde bilgilendiren İHA muhabirlerine teşekkür ediyoruz" dedi. İftarın ardından gazeteciler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar programına, İHA İzmir Bölge Haber Müdürü Hakan Gözalan, İHA Manisa İl Temsilcisi Önder Aydın’ın yanı sıra, bölge muhabirleri tam kadro katıldı. İftarda ayrıca, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan da yer aldı.