Başkan Kayda’dan inceleme turu

Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ile birlikte inceleme gezisine fakülte binasından başlayan Başkan Kayda, ardından yol düzenleme çalışmaları kapsamında Taytan Mahallesi girişinde bulunun anayolun bordür ve taş çalışmalarını denetleyerek bilgi aldı.

Mahallelerdeki sağlık ocağı eksikliğinin giderilmesi amacıylaMersinli Mahallesinde 84 metrekare büyüklüğünde ve Sarıpınar Mahallesinde 130 metrekare büyüklüğünde yapımı süren sağlık evlerini inceleyen Başkan Kayda, sona gelinen sağlık evlerinin en kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti. Başkan Kayda, yapımı tamamlanan Mersinli Mahallesi’ndeki camiinin çevre düzenleme çalışmaları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Sarıpınar Mahallesinde yapımı devam eden hem çocukların hem de yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantılarını hareketlendirecek parka giderek çalışmaları denetledi. Sarıpınar’daki park çalışmasının sona yaklaştığını ifade eden Başkan Kayda, şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan prestij caddelerinden yapımı devam eden Avar Caddesi’ndeki çalışmaları da inceleyen Başkan Kayda, ardından yağmur suyu altyapı çalışmaları kapsamında Çınarlı Caddesi’nde devam eden çalışmalarıda denetleyerek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak yapımı devam eden Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatını da gezen Başkan Zeki Kayda, “Harika bir proje ve profesyonel bir ekiple çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Öyle zannediyorum ki bu yılın sonunda ya da en geç önümüzdeki Mart ayı gibi hizmete açılacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Modern pazaryerinin tüm maliyeti büyükşehire aittir. Salihli halkı sağlıklı temiz bir ortamda alışverişini yapacak. Şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.