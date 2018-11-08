Başkan Kayda'dan judo ve basketbolculara sürpriz ziyaret

Başkan Kayda, Türkiye'yi gerek uluslararası arenada katıldığı turnuvalarda önemli başarılara imza atan judocuları ziyaret etti. Ziyarette Antrenör Oktay Ayaz'dan bilgi alan Başkan Kayda, “Salihli Belediyespor'un alt yapısında yetiştirdiğimiz judocularımız hem Salihli, hem de Türkiye'ye madalyalar kazandırıyor, bu başarılar bizi gururlandırıyor. Bizde belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür eden Ayaz ise hedeflerinin her zaman başarı elde etmek olduğunu ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Kayda, daha sonra Manisa U14 Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ve hedefine ulaşmak için zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen genç basketbolcuları ziyaret etti. Basketbolcular ile sohbet eden Başkan Kayda, sporculara oynayacakları karşılaşmalarda başarılar dileyerek moral verdi. Başkan Kayda, basketbol Antrenörleri Murat Öztürk ve Çağatay Köse'ye, şampiyonluk hedefinde başarılar diledi.