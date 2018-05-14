Başkan Kayda’dan mahalle ziyaret turu

Ziyaretlerine Gökçeköy Mahalle ziyaretiyle başlayan Başkan Kayda, mahalle sakinlerinin düzenlediği 4. Geleneksel Hayır Yemeği programına katıldı. Yapılan hayrın kabul olması dileğinde bulunan Başkan Kayda, hayır yemeğine katılan kadınların Anneler Günü’nü karanfil dağıtarak kutladı. Buradan Yağbasan Mahallesine geçen Başkan Kayda, muhtar Abdullah Aslan ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Başkan Kayda, vatandaşlarla yaptığı kahve toplantısında yapılan çalışmaları ve hizmetleri anlattı. Son olarak Poyrazdamları Mahallesini ziyaret eden Başkan Kayda, mahalle sakinleri ve muhtar Harun Yaşa ile bir araya geldi. Başkan Kayda, kahve toplantısında mahallede yapılan çalışmaları anlatarak vatandaşların taleplerini dinledi. Muhtar Harun Yaşa, Salihli Belediyesi tarafından Arap Dede Hayrı ile mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Başkan Kayda’nın mahalle ziyaretlerine, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer ile Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım eşlik etti.