Başkan Kayda’dan öğretmenlere yemekli kutlama

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programına, Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Okul Müdürleri ile öğretmenler katıldı. Böylesi anlamlı bir günde bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Başkan Zeki Kayda, “ Eğitim camiasının içerisinde tam 33 yılım geçti. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığının Koordinatörlüğünü üstlendim. İnsanın kendi doğrularını bulmakta yardımcı olmak, çocuklarımızı hayata hazırlamak çok farklı bir duygu. Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözüyle icra edilen öğretmenlik mesleğinin ne kadar onurlu ve manevi bir görev olduğunun göstergesidir. Bu güzel günde sizlerle birlikte olup bir şeyler paylaşmak istedik. Bu vesileyle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İyi ki bu güzel ülke için sizler varsınız “ dedi.

Yemeğe katılan tüm öğretmenler, bu özel günde kendilerini unutmadığı ve yemek organize ettiği için Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.