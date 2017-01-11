Başkan Kayda’dan Sarıpınar Mahallesi’ne ziyaret

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıpınar Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Zeki Kayda’nın Sarıpınar Mahallesine gerçekleştirdiği ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Yalım Şenkaya da katıldı. Sarıpınar Mahallesinde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kayda, mahalle sakinleri ile yaptığı kahve toplantısında kendisine iletilen ulaşım ve yeni güzergahlarla ilgili olarak düzenlemeler yapılarak konunun çözüleceğini söyledi. Şehir içi toplu ulaşım ve minibüs güzergahlarının yeniden düzenlenmesi noktasında mahalle sakinlerine yardım sözü veren Başkan Kayda, vatandaşlarla birlikte mevcut güzergahta incelemelerde bulundu.