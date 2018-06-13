Başkan Kayda’dan yürüme engelli kardeşlere karne hediyesi

Geçtiğimiz günlerde akülü sandalye hediye ederek Çetin kardeşleri sevindiren Başkan Kayda, bu kez de iki kardeşe karne hediyesi olarak bilgisayar hediye etti. Torunlu Mahallesi’nde ikamet eden kardeşlere hediyelerini takdim eden Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Belediye başkanımız önceden planlanmış programı nedeniyle hediyeyi bizzat kendisi takdim edemedi. Sizlere çok selamı var. Güle güle kullanmanızı ve derslerinizde her zaman başarılı olmanız dileği ile Ramazan Bayramınızı kutluyor. Her zaman yanınızdayız” dedi.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu’na Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsamettin Çelik de eşlik etti.

Hediyelerine çok sevinen Çetin kardeşler, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.