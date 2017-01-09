Başkan Kayda’ya, SEL-DER’den ziyaret

Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER) Başkanı Mehmet Karakaş ve yönetimi, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, SEL-DER Başkanı Mehmet Karakaş ve yönetimini ağırladı. Özel Kalem Müdürü Elvan Akçalı Şentarhanacı’nın da eşlik ettiği ziyarette, SEL-DER Başkanı Karakaş, derneğin düzenlediği etkinliklere katılarak kendilerine destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Karakaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.