Başkan Kayda’yı kongreye davet ettiler

Türemiş Pazar Günü gerçekleştirilecek olan olağan kongrede Başkan Kayda’yı da aralarında görmek istediklerini belirtti.

Türk Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Ali Dağlıoğlu, Turgutlu Temsilcisi Hayri Tercan ve Salihli Temsilcisi Osman Aksoy’un eşlik ettiği ziyarette Başkan Türemiş, Türk Sağlık-Sen’in çalışmaları hakkında Başkan Kayda’ya bilgi vererek, Pazar Günü gerçekleştirilecek olan sendikanın olağan kongresine davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade eden Başkan Zeki Kayda, Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Türemiş ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.