Başkan Mergen mahalle muhtarlarıyla buluştu

Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla Köprübaşı Belediyesi Teras Cafede düzenlenen kahvaltı programıyla bir araya geldi. Başkan Mergen Muhtarlarla başlayan buluşmalarda hedeflerinin geleneksel bir hal alarak Odalar, Dernekler ve Diyanet İşleri görevlileriyle sürdürmek olduğunu kaydetti. Köprübaşı İlçesinin her geçen dönem hızla gelişen bir ilçe olduğunu kaydeden Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, “Köprübaşı ilçemiz tarım zenginliği açısından çok önemli bir ilçemiz. Bu nedenle düzenleyecek olduğumuz toplantılarda Türkiye’de ki dolayısıyla ilçemizdeki tarım potansiyeli, hayvancılık ve gündemi yakından ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Talep ve sorunları masaya yatırarak çözüm bulunmasına dair çalışmalar yapacak, öneriler sunacağız. Tarım il ve ilçe müdürlüğünde de önemli görevlerde bulunan yetkililer düzenlenen buluşmalarda bizimle birlikte olacaklar. Biz ne kadar üreticiye, çiftçiye, vatandaşa önem verirsek Köprübaşı ilçemize yapılacak yatırımlar ve elde edilecek olan kazanımlar daha da hız kazanır. Köprübaşı ilçesi kalkınırken Belediyemizin, Köprübaşılı hemşerilerimizin ve yatırımcıların kalkınması da o derece hız kazanır” dedi.

Köprübaşı Belediyesinin elde ettiği başarıda formülün az parayla çok iş, hızlı ve etkili nasıl bitiririz anlayışı olduğunu belirten Başkan Mergen, “13 bin 500 nüfusuyla Manisa’nın en küçük ilçesiyiz. Bütçemiz 2004 yılında 8 yüz bin liraydı. 2017 yılı bütçemiz 10 milyon 200 bin liraydı. Bu bütçenin yaklaşık 2,5 milyonu maaş olarak dağıtılırken geri kalan rakam bütçe mazot ve yatırım olarak Köprübaşı ilçemizin bugünü ve geleceğine aktarılıyor. Türkiye ortalaması olarak yatırıma ayrılacak bütçeyi şu an yakaladık hatta istenen bütçenin üzerine çıktık. Ankara’dan yatırımlar için gönderilen bütçenin 3,5 milyon lira. Yani bütçeyi tamamlamak için gerekli olan aradaki fark inşaat ruhsatları, pazaryeri ve düğün salonu gelirleri, kepçe gelirleri, emlak gelirleri ve belediyemize ait yerlerin kira gelirlerinden elde ediyoruz. Zaten Belediyemizin bu gelirleri olmasa Ankara’dan gelen 3,5 milyon liranın 2,5 milyon lirasını maaşlara, 400 bin lirasını mazota aktardığımızda yatırımlara ayrılacak bütçe kalmaz. Dolayısıyla ne ilçemizi kalkındıracak büyük işler ne de yatırım yapabiliriz. Sadece yapacağımız günlük ufak işlerle günü kurtarırız. Bu nedenle az parayla çok işler başardığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz” diye konuştu.

Köprübaşı ilçesinin kalkınmasında ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesinde en büyük paylardan birinin de duyarlı, çalışkan ve başarılı muhtarlara ait olduğunu kaydeden Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, “O nedenle Muhtarlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde bizlerin en büyük yardımcıları olarak görüyoruz. Onların fikir ve önerilerine önem veriyoruz” dedi. Köprübaşı İlçe Kaymakamı Volkan Hülür ise ilçede birlik ve beraberliğin hakim olduğunu kaydederek başarılı çalışmalarından dolayı Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen’e, kurum müdürlerine ve muhtarlara teşekkür etti.

Gerçekleşen programa Köprübaşı İlçe Kaymakamı Volkan Hülür’ün yanısıra İlçe Emniyet Amiri Mustafa Özkan, Jandarma Garnizon Komutan Vekili Astsubay Cüneyt Dönmez, Belediye Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri de katıldı.