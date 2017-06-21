Başkan Mersinli iftarda şehit ailesine konuk oldu

İl Başkanı Berk Mersinli ise Akhisar’da şehit ailesine konuk oldu.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikle, 17 ilçe yöneticisi ile birlikte şehit aileleri ve gazilerin sofralarına konuk oldu. 156 eve giden il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları iftarlarını şehit ve gazi aileleriyle açtı. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ise Akhisar’da konuk olduğu şehit Binbaşı Serdar Kandermir’in annesi Dilber Kandemir’in evinde iftarı açarken, şehit annesine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı verdi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli şehit ve gazi ailelerin her daim yanında olacaklarını, onları hiç bir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Akhisar’da şehit ailesinin evine konuk olan Başkan Mersinli şunları söyledi: “Bugün 17 ilçemizde, il başkan yardımcılarımızla beraber, 17 ilçe başkanımız, 17 ilçe yönetimimiz, gençlik ve kadın kollarımız, vatanı için canını feda eden, kıymetli şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek için program hazırladık. 2011 yılında şehit olan Pilot Binbaşı Serdar Kandemir şehidimizin ailesiyle beraberiz. Eğer ki biz bugün burada huzur ve güvenli bir şekilde yaşam sürüyorsak, bu bayrağımız, topraklarımız, vatanımız ve bizler için gece gündüz demeden teröre karşı canlarını veren şehitlerimizin, canlarını ortaya koyarak yoğun mücadele veren askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimizin, gazilerimizin sayesindedir. Bugün aynı anda Manisa’nın 17 ilçesinde 156 şehit ve gazilerimizin evinde iftar sofrasına konuk olduk. AK Parti teşkilatları olarak, şehitlerimizi, gazilerimizi onların ailelerini hiç bir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”