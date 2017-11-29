AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, dün gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumunda yaşanan su zammı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2018 mali yılı gelir tarifelerine AK Parti ve CHP Grubu’nun oylarıyla reddedilmesiyle ilgili konuşan Başkan Mersinli, "2018 yılı bütçe kalemlerinin görüşüldüğü son meclis toplantısında su tarifelerine zam yapılması teklifinin ret edilmesi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı adeta milleti cezalandırırcasına tavırlar sergilemiş ve 2018 yılı içerisinde birçok hizmetlerin yapılmayacağını ifade etmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanının ifade ettiği 50 milyonluk yatırım bekler sözüne karşılık, biz inanıyoruz ki 17 ilçenin tamamında yapılmış olan reklam giderlerinin ve açılışlarda yapılan organizasyon giderlerinin biraz kısılması halinde bu miktarın fazlasıyla çıkacak ve planlanmış olan hizmetlerin daha fazlasının yapılacağına inanıyoruz. 2017 yılı bütçesi 818 milyon lira iken birçok hizmetin yapıldığını iddia ederek bunu reklamlarını tüm ulusal medya aracılığı ile yapmışken, bu yıl 586 milyon lira artış ile 1 milyar 404 milyon olmuştur. Yüzde 58’lik artış sağlayan bütçe içerisinde özellikle AK Partili belediyelerin bulunduğu ilçelerde ki 50 milyonluk yatırımların yapılamayacağı söylemi milleti cezalandırmaktan başka hiçbir şey değildir. Büyükşehir Belediye Başkanının bu tutum ve söylemlerden uzak durması gerekmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçenin tamamına hizmet götürmekle yükümlü bir kurumdur. Netice itibarı ile bizler AK Parti teşkilatları olarak Millete hizmet etmeme tehdidine karşın bu milletin hizmetlerinin eksik kalmasına asla seyirci kalmayacağız. Zira Büyükşehir Belediyesi milletin hakkı olan ve yapmaya mecbur olduğu hizmetleri yapmaz, milletin paralarıyla hizmetler aksar tehdidinde bulunursa, konunun bakanlıklar nezdinde çözülmesi için 5 milletvekilimiz ile birlikte gereken neyse onu yaparak milletimizi hizmetlerden mahrum bırakmayacağımızı da değerli milletimize bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.