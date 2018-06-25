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25 Haziran 2018 17:52

Başkan Mersinli seçim sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri’ni değerlendiren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’dan 5 milletvekili çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Mersinli seçim sürecini değerlendirdi

25 Haziran 2018 17:52


AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da demokrasi şöleni yaşandığını söyledi. 81 milyon vatandaşın bu şöleni büyük bir coşku içinde belirten Mersinli, “Manisa il genelinde oy veren vermeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu seçim bir demokrasi şölenine dönüştü. AK Parti açısından daha da büyük bir şölen oldu. Cumhur ittifakı adeta tarih yazdı. Milletimiz tarih yazdı. Güzel bir katılımla bu seçimi yaşadık. Bu seçimde şunu anlıyoruz ki Türk milleti iradesine sahip çıkan, demokrasiye inan bir millet olarak bu seçimi gerçekleştirmiştir. Türkiye, ilk kez uygulamaya girecek olan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nde Recep Tayyip Erdoğan’ı 1. devlet başkanı yapmıştır. Parlamentoda 295 milletvekili ile güzel bir sonuç elde etmiştir. Manisa’dan da 5 pırıl pırıl AK Parti milletvekilini parlamentoya yollamıştır. Milletimizin verdiği mesajı net bir şekilde aldık ve seçimlerde inşallah bunları tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Ben, Manisa İl Başkanı olarak tüm il, ilçe, kadın, gençlik kolları ve ana kademelerimize, milletvekili adaylarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Manisa’da 24 Haziran’ı güzel bir sonuçla kapattık. ‘Birlik, Bereket, Bolluk için Vakit Türkiye Vakti’ demiştik. Evet, artık vakit Türkiye vakti. İrade erdem ve cesaretle, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için tüm benliğimizle çalışmaya devam edeceğiz. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkenin başından eksik etmesin. İslam coğrafyasının yegane lideridir o. Dünyanın gözü kulağı onun atacağı adımlarda. Bu kapsamda bize gönül veren vermeyen herkese teşekkürü borç biliyorum.”dedi.




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