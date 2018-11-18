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Başkan Mersinli'den e-temayül sonuçlarına ilişkin açıklama

AK Parti tarafından bugün gerçekleştirilen e-temayül yoklamasına ilişkin bazı internet sitelerinde ’temayülde ilk sırada çıkan isimler’ ve ’sonuçlar geliyor’ benzeri haberler üzerine bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli haberlere itibar edilmemesini ve e-temayül sonuçlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görülebileceğini söyledi.

AK Parti tarafından bugün gerçekleştirilen e-temayül yoklamasına ilişkin bazı internet sitelerinde 'temayülde ilk sırada çıkan isimler' ve 'sonuçlar geliyor' benzeri haberler üzerine bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli haberlere itibar edilmemesini ve e-temayül sonuçlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görülebileceğini söyledi.


AK Parti Manisa İl Teşkilatı tarafından yerel seçimlere yönelik bugün gerçekleştirilen e-temayül yoklamasının ardından bazı internet sitelerinin 'temayülde ilk sırada çıkan isimler' ve 'sonuçlar geliyor' şeklinde haberler yapması üzerine AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ve sonuçların sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görülebileceğini söyledi.


Mersinli resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yerel seçimlere yönelik olarak bu yıl ilk defa elektronik ortamda yapılan teşkilat içi temayül yoklaması sonuçları sadece Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görülebilecektir. Sonuçların teşkilatlarımızda kesinlikle görülemediği gibi sonuçlara dair çıkan haberlere itibar edilmemesi, teşkilatımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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