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Başkan Selçuk Beyharmanı Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Beyharmanı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesini ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, mahallelilerle buluştu. Başkan Selçuk Beyharmanı Mahallesi Muhtarı Kadir Üremiş'le birlikte mahalle halkının sorunlarını dinledi. Mahalleye kısa sürede çok amaçlı pazar yerinin yapılmasına başlanacağı müjdesini veren Selçuk, "Beyharmanı Mahallemizde yer belirledik. 400 metrekarelik alana üzeri kapalı olacak. Burası pazar yeri olarak kullanılacağı gibi mahalle halkımızın sünnet, düğün ve mevlit törenlerinde de kullanılabilecek. Sarıgöl Belediyemizin kendi imkanlarıyla yapılacak olan pazar yerinin bir ay içerisinde başlanacak ve bir ayda da hizmete girecektir. Beyhamanı Mahallemizden önce dört mahallemizde kapalı pazar yerine kavuştu bu yapılacak olan beşinci mahallemiz olacak" diye konuştu.

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