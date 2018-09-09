Başkan Selçuk Yörük çadırında dinlendi

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, üzüm festivali çerçevesinde ilçede Yörük çadırı kuran Sarıgöl Yörükleri Kültür ve Sanat Yaşatma Derneğini ziyaret etti. Çadırı inceleyen Başkan Selçuk, bağdaş kurarak oturdu. Dernek Başkanı Hüdaverdi Kaya ve Yörük Beyi Halis Aslan tarafında kesilen karpuz ve üzümden ikram edilen Başkan Selçuk, "Kültürümüze sahip çıkmanız çok güzel bir olay. Yörük kültürümüzü gelecek nesillere taşımanız ise daha güzel. Yörük çadırında adeta yorgunluğumu unuttum, teşekkür ederim" dedi.

Başkan Selçuk, çocukları da unutmadı

Sarıgöl Belediye Sarayı önüne hazırlanan oyun guruplarında eğlenen çocukları ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çocuklara balon ve pamuk şekeri dağıttı. Çocukların yarınlarımızın teminatı olduğunu belirten Selçuk, ’’Sarıgöl, festival yapar da çocuklarımız unutulur mu? Dünyada çocuk sevindirmek kadar güzel bir olay olamaz’’ dedi.