Başkan Şirin 4 mahallenin köprü Sorununu yerinde inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Çıkrıkçı Mahallesi’ni ziyaret ederek sil baştan yenilenecek olan Karaoluk, Sivrice ve Baktırlı Mahalleleri’ne ulaşımı sağlayan eski köprü üzerinde incelemelerde bulundu.

Çıkrıkçı Mahallesi ziyaretinde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar, daire müdürleri ile Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz ile Sivrice Mahalle Muhtarı Mehmet Ata eşlik etti. Mevcut kötü durumdaki köprüde incelemelerde bulunan Başkan Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı içerisinde Turgutlu’ya öngördüğü 4 köprüden birinin mevcut köprü olduğunu ifade ederek, “Burada 4 mahallemizi birbirine bağlayan, dar ve dolayısıyla tehlikeli olan köprünün yılların sorunu olduğunu biliyoruz. Bu tespitimiz doğrultusunda bölgeye çözüm getirmek adına Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden destek aldık. Sağolsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün olurlarıyla içerisinde buradaki köprü de olmak üzere 4 köprünün yenilenmesi noktasında ihale yapıldı. Yakın zamanda da sonuçlanacaktır” dedi.

2017 yılının Turgutlu’da fark yaratacak çevre, alt ve üst yapı yatırımlarıyla geçeceğini ifade eden Başkan Şirin, mevcut köprünün sil baştan yenileceğini müjdeleyerek, ”Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışarak Turgutlu’da bugüne kadar olmayan çevre, altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mevcut bölgeye yönelik sözümüzü tutarak mahallemize daha konforlu, geniş ve kaliteli köprü kazandıracağız. Böylece bu köprü güzergahlarını kullanacak vatandaşlarımız önündeki aracı beklemek zorunda kalmayarak, güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak” dedi. Mahalle muhtarları Eryılmaz ve Ata da müjdeli haberlerle gelen Başkan Şirin’e teşekkür ederek, mahallelerde yürütülen hizmetlerden memnun olduklarını söyledi ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür etti.