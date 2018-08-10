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10 Ağustos 2018 15:41

Başkan Şirin acılı aileleri unutmadı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin geçtiğimi cumartesi meydana gelen trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Kerem Paşalı ve Çağrı Bingöl’ün ailelerine ziyaret ederek taziyede bulundu.

Başkan Şirin acılı aileleri unutmadı

10 Ağustos 2018 15:41


Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumartesi gecesi geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Kerem Paşalı ve Çağrı Bingöl’ün ailelerini ziyaret acılarını paylaştı. Gençlerin aileleri ile konuşan Başkan Şirin, başsağlığı dileklerini iletti. Yaşanan kaza sonrasında çok üzgün olduğunu belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İnanın çok üzgünüz. Olayı duyduğumda şok oldum diyebilirim. Takdiri ilahi böyleymiş. Yüce rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak Ergenekon Kavşağı’na yapılacak olan battı-çıktını 3 yıldır mücadelesini veriyorduk. İnanın geçtiğimiz günlerde meclis toplantısında dile getirdiğim gibi İller Bankası’ndan aldığımız kredi ile orada ivedilikle çalışmalara başlayacağız. Başka canların yanmasına, başka ailelerin üzülmesine artık tahammülümüz yok. İnşallah yeni yılın ilk aylarında oraya battı-çıktıyı yapıp kullanıma açacağız. Sizlere de Allah’tan sabır diliyorum. Bizler hem kurumsal hem de şahsım olarak maddi manevi her zaman sizlerin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Rabbim sizlere sabırlar versin” dedi.




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