Başkan Şirin Albayrak Mahallesi çalışmalarını yerinde inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Albayrak Mahallesi'ne ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Albayrak Mahallesi'nde mahallenin eksiklerini gidermek adına vatandaş ve mahalle muhtarı Yalçın Sertel ile bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin sorunları yerinde dinledi. Kendisinin de çocukluğunun bu mahallede geçtiğin belirten Başkan Şirin, “61 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile Turgutlu Belediyesi olarak çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Albayrak Mahallesi benim çocukluğumun geçtiği bir mahalle. Bende yeri ayrı. Geldiğimizin günden bu yana bir çok sokakta yenileme çalışması gerçekleştirdik. İmara açılan alanlarımız oldu. Bazı sokaklarımızda doğalgaz bağlantısı gerçekleşti. Bunun devamı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca sokaklarımızda da yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Muhtarımız Yalçın Sertel ile çeşitli konularda istişarede bulunduk. Fen İşleri Müdürümüz Yasemin Özay Sungur ile birlikte çalışmaların takipçisi olacağız” dedi.