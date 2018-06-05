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05 Haziran 2018 14:36

Başkan Şirin Arnavutlarla iftarda buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Arnavut Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Başkan Şirin Arnavutlarla iftarda buluştu

05 Haziran 2018 14:36


Turgutlu Arnavut Kültür Derneği tarafından Turgutlu Belediyesi karşısı Ortapark Saatli Kule önünde düzenlenen iftar yemeğinde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin protokol üyeleri ve vatandaşlar ile orucunu açtı. İftara katılanlar oruçlarını dualarla hep birlikte açmanın manevi huzurunu yaşarken, Başkan Şirin Mübarek Ramazan Ayı’nın huzur, mutluluk ve sağlıkla geçmesi temennisinde bulunarak iftar yemeğinden dolayı dernek başkanı Eyip Özbilen ve yönetim kuruluna teşekkür etti. İftar sonrasında vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Şirin, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşadı.


Yemeğe Kaymakam Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, milletvekili adayları, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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