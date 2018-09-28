Başkan Şirin asfalt çalışmalarına yerinde inceleme

Turgutlu Belediyesi şehir içinde kilit parke çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ilçe genelinde asfalt sathi kaplama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 bin metrekarelik asfalt sathi kaplama çalışmasının 5 bin metrekarelik ilk etabı olan Ergenekon Mahallesi'ndeki çalışmaları Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Bölükbaşıoğlu yerinde inceledi. Yol yapım ve yenileme hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Belediyemiz tarafından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Ergenekon Mahallemizde bulunan sokaklarda sathi kaplama çalışmalarına başladık. Bugün ilçemizde yapacak olduğumuz 20 bin metrekarelik sati kaplama çalışmalarının 5 bin metrekarelik bir kısmını gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan Ergenekon Mahallesi ile Dalbahçe Mahallemiz arasında kalan bir kilometrelik alanın kaplamasıdır. Çalışma tamamlandığında Dalbahçe Mahalle sakinlerimizin ve vatandaşlarımızın ana yolu kullanmadan Turgutlu'ya bağlantısını yapıp, ulaşımı kolaylığı sağlayacağız. Bu yol artık çok önemli. Yani Ergenekon Mahallemiz'den Avşar Mahallemiz'e kadar olan ve ‘daha önce bu yol açılacak ve açılmasını gerçekleştireceğiz' dediğimiz sürecin, Dalbahçe Mahallesi'ne kadar olan kısmını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu manada Turgutlu'ya hizmet noktasında yaşanan ekonomik sıkıntılar olsa da hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bilindiği üzere merkezde de bir proje kapsamında 117 sokağın komple yenileme çalışmasını yaptık. Hep söylüyoruz ‘Turgutlumuz günden güne büyüyor, gelişiyor'. Biz yaşadığımız şehre, kentimize hizmet etmekten haz alıyor, mutlu oluyoruz. Turgutlu'muzun en uç noktasında bile vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.