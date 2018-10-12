Başkan Şirin Baktırlı çiftçisinin yüzünü güldürdü

Mahalle sakinlerinin ihtiyacı olan çalışmanın tamamlandığını belirten Başkan Şirin, “Mahallemizin ihtiyacı olan kiraz alım yeri çalışmamızı tamamladık. İlerleyen zamanlarda ikinci kısmını da yapmayı hedefliyoruz. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Baktırlı Mahallesinde yapımına başlanan kiraz alım yeri tamamlandı. Yapılan çalışmayı yerinde görmek adına Baktırlı Mahallesini ziyaret eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Mahalle muhtarı Hüseyin Okur ile birlikte kiraz alım yerinde inceleme yapan Başkan Şirin, “Baktırlı Mahallemiz merkezimize en uzak olan mahallerimizden biri. Burada yaşayan çiftçilerimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere gelen talep doğrultusunda Kira alım yerinin yapımını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu alanı biraz daha genişletmeyi hedefliyoruz. Hem mahalle sakinlerimize hem çiftçilerimize hayırlı olsun, güle güle kullansınlar” dedi.

Baktırlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Okur da yapılan çalışma için Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek şunları söyledi: “Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemiz için büyük bir ihtiyacı karşıladı, kiraz alım yerinin yapımını tamamladı. Bizler Başkanımızı seviyoruz ve ona güveniyoruz. Yüce Rabbim yüzünü kara çıkarmasın, çalışmalarında başarılar diliyorum."