Başkan Şirin çalışan gazetecileri ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. Turgutlu yerel basının pek çok ilçeye göre daha aktif olduğunun ve bunun da Turgutlu’nun bir kazanımı olduğunu söyleyen Başkan Şirin, “Dilerim ki zor şartlar altında gazete çıkarmaya çalıştığınız günler daha güzel günlerin habercisi olur. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor ve yerel yönetimler olarak bizlerle olan sıcak ve samimi iletişimin uzun yıllar sürmesini dilerim” dedi.

Turgutlu Belediyesi Orta Park Kafeterya’da düzenlenen kahvaltıda Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e Belediye Başkan Yardımcıları İskender Tunç, Mithat Erden ve Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Kutar, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen, İşletme ve İştirakler Müdürü Feray Kahyaoğlu, Park Bahçeler Müdürü Önder Pala, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mümin Yürek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Askingil eşlik etti.

Kahvaltı davetlerine katılan basın mensuplarına ve gazete imtiyaz sahiplerine teşekkür eden Başkan Şirin, yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Yağmur, çamur demeden zor şartlar altında habercilik yapmak, Turgutlu’muzda gelişen olaylar hakkında vatandaşlara bilgi vermek için mesai harcamak gerçekten özveri isteyen bir görev. Sizler de toplumun içerisinde bulunduğu durumla ilgili olarak kamuoyunu aydınlatan, yöneten ile yönetilen arasında şeffaflığı sağlayan, bu uğurda gerektiğinde nice zorluklara katlananlardansınız. Turgutlu olarak pek çok ilçeye göre daha aktif bir basın gurubuna sahibiz. Bunun da bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Dilerim ki zor şartlar altında gazete çıkarmaya çalıştığınız günler daha güzel günlerin habercisi olur. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor ve yerel yönetimler olarak bizlerle olan sıcak ve samimi iletişimin uzun yıllar sürmesini diliyorum” dedi.

Başkan Şirin, sözlerini modernleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen Turgutlu’yu Manisa’da, ulusal ve uluslararası platformda tanıtmaları; dolayısıyla ilçe ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak haberleriyle bir arada oldukları gazetecilere teşekkür ederek tamamladı. Kahvaltıya katılan basın mensupları da kendilerini ağırladıkları için Başkan Şirin’e teşekkür ederken, 2017 yılı hizmet ve yatırımlarına dair Başkan Şirin’den bilgi aldı. Toplantı Başkan Şirin’in konuklarına hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.