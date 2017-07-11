Başkan Şirin genç meslektaşının mutlu gününe ortak oldu

Genç meslektaşına başarılar dileyen Başkan Şirin, hizmet vereceği büronun kendisine ve ailesine hayırlı olmasını diledi.

Hizmet vereceği yeni hukuk bürosunun genç meslektaşına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Şirin, “Turgutlu’da her gün yeni bir işyerleri açılışına katılıyoruz. Güzel şehrimiz her gün daha da gelişiyor ama bugün bir meslektaşımın güzel gününü paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Avukat Gizem Özbilen, eğitimini dolu dolu, başarılı bir şekilde tamamlayıp bugün güzel bir başlangıç yapmaktadır. Bizler de onun bu güzel duygularına ortak olmaktayız. Ben öncelikle Gizem Özbilen’in çok değerli ailesini tebrik ediyorum. Sevgili meslektaşımızın bu duruşuyla çok iyi yerlere geleceğine can-ı gönülden inanıyor, meslek hayatında hep güzelliklerle karşılaşması dileğiyle, hayırlı ve uğur olmasını diliyorum” diye konuştu.

Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak Adalet Sarayı karşısında açılan büronun açılışına Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Baro Başkanı Av. Ali Arslan, Manisa Barosu Turgutlu Temsilcisi Nilay Yaşır, Arnavutlar Derneği Yönetim Kurulu ve Avukat Gizem Özbilen’in yakınları katıldı.