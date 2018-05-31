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31 Mayıs 2018 13:44

Başkan Şirin iftarda huzurevi sakinleriyle buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Huzurevinde düzenlenen iftar programında oruç açtı.

Başkan Şirin iftarda huzurevi sakinleriyle buluştu

31 Mayıs 2018 13:44


Turgutlu Huzurevi Müdürlüğü’nün geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği çarşamba akşamı gerçekleşti. İftar yemeğine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Huzurevi Müdürü Mehmet Marmara, daire müdürleri, mahalle muhtarları da katıldı. Yemek duasının ve oruçların açılmasının ardından Başkan Şirin, Huzurevi sakinlerinin elleri öperek onlarla sohbet etti. Protokol üyeleri yemeğinde hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Ramazan Ayının mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ettiler.




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