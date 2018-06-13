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13 Haziran 2018 11:59

Başkan Şirin kahveci esnafıyla iftarda buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kahveciler Odası Başkanı Cenk Vatansever’in düzenlediği iftar yemeğinde kahveci esnafı ve protokol üyeleri ile birlikte iftar yapıp orucunu açtı.

Başkan Şirin kahveci esnafıyla iftarda buluştu

13 Haziran 2018 11:59

Oda Başkanı Cenk Vatansever’e düzenlediği iftar yemeği için teşekkür eden Başkan Şirin, edilen duaların tutulan oruçları Allah katında kabulünü diledi.


Turgutlu Kahveciler Odası tarafından Site Lokantası’nda düzenlenen iftar yemeğinde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin protokol üyeleri ve vatandaşlar ile orucunu açtı. Yemeğe Kaymakam Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, esnaf oda başkanları ile kahveci esnafı da katıldı. İftara katılanlar oruçlarını dualarla hep birlikte açmanın manevi huzurunu yaşarken, Başkan Şirin Mübarek Ramazan Ayı’nın huzur, mutluluk ve sağlıkla geçmesi temennisinde bulunarak iftar yemeğinden dolayı oda başkanı Vatansever ve yönetim kuruluna teşekkür etti.




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