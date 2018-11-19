Başkan Şirin kırsal mahallelere çıkarma yaptı

Ziyaret kapsamında Güney Mahallesi, Kuşlar Mahallesi, Yunusdere Mahallesi ve Karaköy Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Şirin, “Kırsal mahallelerimizdeki sorunları bir bir çözmenin manevi hazzını yine hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Turgutlu'nun kırsal mahalleleri olan Güney Mahallesi, Kuşlar Mahallesi, Yunusdere Mahallesi ve Karaköy Mahallesi'ne mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyaretler gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Ziyaret ettiği mahallelerde hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Turgutlu Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Şirin, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunları çözümü için gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini belirtti. Konuşmasında vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bugün Güney Mahallemize ve Yukarı Bozkır Mahallemizde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmasını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çok şükür araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede yapılan bu çalışma ile artık can ve mal kayıplarının önüne geçebileceğiz. Bu yol genişletme çalışması bu mahallelerimizin kanayan yarasıydı. Nihayet çalışmaları tamamlanarak bu sıkıntıyı ortadan kaldırdık” dedi.

“Göz boyamadık”

Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Ben bir belediye başkanı olarak ilçe merkezimizde de alt yapı çalışmalarına önem veriyorum. Kırsal mahallelerimizde de alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yaptığımız çalışmalarda 10 lira harcıyorsak, bunun 7 lirası alt yapıya gitmiştir. Niye içme sularını değiştirdik? Vatandaşlarımız sağlıklı su içsin diye. Alt yapısı olmayan, alt yapısı sıkıntılı olan bütün yerlere müdahale ettik. Battı çıktı kavşak projemizde deplase hatları için 10 kilometrelik bir çalışma gerçekleştirdik. Güzel bir mühendislik çalışması sonucu yağmur suyu tahliye hattında o yağan yağmurlarda bile su birikmesi yaşamadık. Biz yaptığımız çalışmalarda göz boyama yapmadık. 15 dakikalık yağmur sizin o yaptığınız bütün çalışmayı heba ediyor. Bizler bu sıkıntıları gidermek için çalıştık. İşte 2 yıldır ne sanayi sitesinde, ne Cumartesi Pazarı'nda bir su baskını yaşamadık” dedi.

“Aslolan ihtiyaçlara kalıcı çözüm getirmektir”

Başkan Şirin sözlerini şöyle tamamladı: “2 yıl önce yaklaşık 3 milyon liralık bir yatırım yaptık. Selvilitepe'den gelen yağmur suyu hatlarını ana kanala bağladık. Bizim için asıl önemli olan vatandaşların önemli ihtiyaçlarıdır. Bizler devletin parasını doğru yerde doğru şekilde kullanmakla mükellefiz, benim için de asıl olan bu. İçme suyunuz kötü, alt yapınız yoksa görsel olarak sürekli şehri güzelleştirmekle olmaz bu işler. Elbette görsele de önem veriyoruz ama gördüğümüz noktalarda önceliğimiz hep alt yapı oldu. Seçildiğimiz gün rozetimizi bir kenara bıraktık, hizmet için çalışmalarımıza başladık. Makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan memleketimize kalıcı hizmetler bırakmak, bir Allah razı olsun demeniz yeterlidir.”

Belediye Başkanı Turgay Şirin, vatandaşlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.