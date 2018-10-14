Başkan Şirin: “Turgutlu için gönülden çalışıyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Baktırlı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerine Turgutlu Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şirin, “Gelecek nesillerimiz için, daha yaşanılabilir bir Turgutlu için gönülden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Cuma namazın kıldığı Baktırlı Mahallesi'nde namaz sonrasında vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Okur ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Şirin, mahalle sakinlerine çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turgutlu'da 4,5 yılda alt yapının büyük bir değişime uğradığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Turgutlu Belediyesi olarak Turgutlu'muzda 4,5 yılda alt yapının büyük bir bölümünü yeniledik. Çalışma yaptığımız cadde ve sokaklarda 40 yıllık içme suyu hatları vardı, bunlar yenilendi. Vatandaşlarımız sağlıklı temiz suya kavuştu. Bunları görmezden gelemezdik. Bunun yanı sıra Manisa'nın 17 ilçesi arasındaki Turgutlu'da bir ilk yaşandı, ilk Atık Su Arıtma Tesisi kuruldu, hizmete girdi. Bu ne demek; artık ovalarımızda sulama da temiz su kullanılması demek. Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Turgutlu'da geleceğimize en güzel yatırımlardan birini kazandırdık. Bunlar biz seçim yatırımı değil, çoluğumuz çocuğumuz geleceğimiz için yatırımlardır. Bunlar Turgutlu'nun geleceği için vatandaşlarımızın sağlığı için yapılan yatırımlar” dedi.

Gerek Turgutlu Belediyesi gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse MASKİ olarak 61 mahallesi bulunan Turgutlu'da merkeze en uzak mahallelerden biri olmasına rağmen eşit hizmet anlayışıyla Baktırlı Mahallesi'nin de sorunlarını bir bir çözdüklerini vurgulayan Başkan Şirin, “Bugün kiraz alım yerimizi tamamladık. Muhtarımız cemiyetler için de kullanacaklarını söylediler. Kullanışlı olduğu kanaatindeyim, hayırlı günlerde kullanın. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüzce 700 metrekarelik kilitparke döşedik, 1000 metrekarelik parke taşı tamiratı yaptık, camimizin etrafını komple yeniledik, köy kahvemizi de keza boyadık, çocuk oyun alanımızı yeniledik, Manisa Büyükşehir Belediyemizce 50 metreküplük koriger boru döşemesi yapılan Baktırlımız'da içme suyu deposu yenilendi ve dağdan gelen cazibeli suyun boru hattı tamir edildi. Hepsi hemşehrilerimiz için, bugünlerimiz ve yarınlarımız için. Çalışmalarımız devam edecek, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Ergenekon Kavşağı'nı müjdeledi

Turgutlu'daki yol yapım ve kavşak çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Şirin, “Biliyorsunuz Turgutlu'muza 75 milyon TL'lik tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Battı-Çıktı Kavşak Projemizde yan yolların yapımına başladık. Hız verilen çalışmalarla inşallah battı-çıktı kavşağımız altıyla üstüyle tamamen bitmiş halde olacak. Günde 37 bin aracın geçtiği İzmir-Ankara asfaltı üzerinde Ergenekon Kavşağı'nda da Turgutlu Belediyesi olarak çalışmalarımıza başlamış olacağız. Resmi işlemlerde sona geldik. Burada yapacak olan çalışmamızın bütün izinlerini aldık, planı projesine hazırladık ihale aşamasına geldik. Aksilik çıkmaz ise önümüzdeki hafta ihaleye çıkacağız, eğer bir itiraz gelmez ise bir ay içinde de kazmayı vuracağız. Hedefimiz Şubat ayı gibi buradaki kavşak çalışmasını tamamlamak” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinin şehir içindeki yolların yapımıyla ilgili çalışmaların sorulması üzerine cevap veren Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bize deniliyor ki bir sokağı bitirmeden diğer sokağa neden başladın? Eğer öyle yapsaydık içinde bulunduğumuz ekonomik krizden dolayı yükselen demir, çimento ücretlerinden sonra şuanda kullanılan yolları tamamlayamazdık. Biraz sıkıntı çektik, hepimiz çektik, ben de çektim. Ama Turgutlu, yapılan cadde ve sokaklar ile 40 yıl rahat edecek. Ben görevde bulunduğum 4,5 yıl gibi sürede zamanımı çiçek ekerek geçirmedim. Daha önce de söylediğim gibi Turgutlu için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Makamlar mevkiler her zaman geçicidir” dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Başkan Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak şuanda yaptığımız yatırımlar 300 milyon TL'nin üzerinde. 17 İlçe içerisinde Turgutlu olarak en çok yatırımı alan ilçeyiz. Yaptığımız işlerden dolayı zaman zaman eleştirildik. Ama iş yapmayan eleştirilmez. Biz yaparız, atarız denize, balık bilmezse halk bilir” dedi.

Mahalle sakinleri Başkan Şirin'i yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederken, başarılı çalışmalarının devamını dileyerek yaptığı ziyaret için teşekkür etti.